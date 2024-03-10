Уткин: «Время для отставки Ганчаренко»

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о работе главного тренера Виктора Ганчаренко у руля екатеринбургского «Урала».
«У Гончаренко есть такая особенность - наступает момент, когда он идейно иссякает. И дальше на одном упрямстве. Если сейчас «Урал» его не заменит, может, и вылетит. Время для отставки», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.
В последнем поединке «Урал» на домашнем поле встречался с петербургским «Зенитом». Матч завершился поражением хозяев со счетом 1:4. После 20 туров команда Ганчаренко занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
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