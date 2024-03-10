Орлов — о словах Ивича: «Ну какой заговор? Вся Москва поддерживает «Краснодар» в борьбе с «Зенитом»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, который после поражения от «Ростова» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 1:2, намекнул на существование судейского заговора против его команды.

Орлов не согласился с мнением сербского специалиста, отметив, что в Москве поддерживают «Краснодар».

«Ну какой заговор? Вся Москва поддерживает «Краснодар» в борьбе с «Зенитом». Почитайте, что пишут СМИ», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В 20 турах РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «быки» сейчас отстают на один балл.