Овчинников: «Абаскаль - пацан, его песенка в «Спартаке» уже спета»

«Вряд ли Абаскаль даже до лета останется. Линия поведения у него - ну, пацан! Как можно было в матче с «Зенитом» не остаться с командой? Никто так не может, а он сделал. Песенка его уже, может быть, спета», - приводит слова специалиста Legalbet.