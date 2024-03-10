Овчинников: «Абаскаль - пацан, его песенка в «Спартаке» уже спета»

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о будущем наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Вряд ли Абаскаль даже до лета останется. Линия поведения у него - ну, пацан! Как можно было в матче с «Зенитом» не остаться с командой? Никто так не может, а он сделал. Песенка его уже, может быть, спета», - приводит слова специалиста Legalbet.
Напомним, что срок действующего контракта Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года.
В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле встретится с воронежским «Факелом». Начало – 19:00 мск.
Бан пользователя