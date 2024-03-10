Быстров - о «Краснодаре»: «Так можно бороться только за чемпионство дублей»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Владимир Быстров поделился мнением об игре «Краснодара» после зимнего перерыва.
«Не вижу у них коллектива, команды, и футболистов, которые будут биться друг за друга. То, что было у них раньше, сейчас куда-то делось. Так можно бороться только за чемпионство дублей», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в рамках 20-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде встречался с «Ростовом». «Быки» потерпели поражение со счетом 1:2. После этой неудачи подопечные Владимира Ивича опустились на второе место, пропустив вперед петербургский «Зенит».
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