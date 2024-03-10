Бальбуэна назвал самые важные зоны на футбольном поле

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне.

По словам парагвайского футболиста, динамовцы стараются биться на каждом участке поле, особенно в полузащите и нападении.

«Отмечу зону полузащиты — она очень важна. В атаке мы тоже должны создавать моменты, чтобы забивать. Это те участки, которые зачастую приносят победы», — цитирует Бальбуэну «Чемпионат».

В 20 турах РПЛ «бело-голубые» набрали 38 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» всего на два балла. Отметим, что в последний раз «Динамо» выигрывало чемпионский титул в 1976 году.