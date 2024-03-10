Президент «Урала» - о разгроме от «Зенита»: «Хреново играли, матч не понравился»

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Урал» потерпел крупное поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:4. Об этом поединке высказался президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Есть тренерский штаб, который должен оценивать игру. Как болельщику, мне не понравилось. Мы проиграли. Хреново играли. Это мое мнение. Мне матч не понравился», - поведал руководитель в интервью «Спорт-Экспрессу».

После 20 туров чемпионата России «Урал» с 19 баллами занимает 13-е место. В следующем матче РПЛ команда Виктора Ганчаренко на выезде сыграет с московским «Спартаком».