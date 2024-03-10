В «Урале» приняли решение по Ганчаренко после разгрома 1:4

«Ганчаренко будет работать и исправлять ситуацию. Он хороший тренер, все проблемы видит и знает, что надо делать. Расставаться из-за нескольких проигранных матчей - неправильно», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».