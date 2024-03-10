В «Урале» приняли решение по Ганчаренко после разгрома 1:4

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов в беседе с представителями СМИ высказался касательно будущего главного тренера команды Виктора Ганчаренко.
«Ганчаренко будет работать и исправлять ситуацию. Он хороший тренер, все проблемы видит и знает, что надо делать. Расставаться из-за нескольких проигранных матчей - неправильно», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».
В рамках 20-го тура чемпионата России «Урал» на домашнем стадионе потерпел разгромное поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:4. В настоящий момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
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