Пивоваров: «Опция продления контракта Смолова с «Динамо» пока не активировалась»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о контрактах нападающего Фёдора Смолова, полузащитника Муми Нгамалё и защитника Эли Дасы.

Напомним, сроки соглашений этих футболистов с московским клубом истекают грядущим летом.

По словам Пивоварова, в контрактах игроков имеется опция автоматического продления ещё на сезон, которая пока не была активирована.

«Она (опция) пока не активировалась — нужно провести определённый процент времени на поле. Подобная опция также есть у Нгамалё и Дасы», — приводит слова Пивоварова Sport24.

В текущем сезоне 34-летний Смолов провёл за «Динамо» 23 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.