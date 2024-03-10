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Эдуард Мор дал прогноз на матч «Спартака» и «Факела»

10 Марта 2024 • 10:42 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем поединке «красно-белых» против воронежского «Факела» в рамках 20-го тура чемпионата России.

«В первом тайме «Спартак» обрушит лавину атак на «Факел». Во втором путем замен «Спартак» прибавит и второй тайм выиграет независимо от того, как сложится первый. Мой прогноз - победа «Спартака» во втором тайме», - приводит слова Эдуарда «РБ Спорт».

Матч «Спартака» против «Факела» состоится сегодня, 10 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

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Спартак Москва Факел Эдуард Мор ещё теги
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