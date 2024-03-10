Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался на тему психологии победителей касаемо «Краснодара».

«Они же не выигрывали никогда. Откуда у них будет эта психология победителей? Тут нет новости никакой. «Зенит» выигрывает, и есть у команды всё. Просто мы видим состав у команды, у них 10 человек сидят на скамейке, и некоторые фамилии уже забываем. Изидор вышел с «Уралом», совсем недавно купили, который в «Локомотиве» был лучшим! А мы забыли про него, а там ещё сколько таких.

Так что Алип тоже был незаменим, теперь о нём уже не вспоминаем. Потому что купили одного, потом другого защитника. Вот в чём разница», — сказал Мостовой.