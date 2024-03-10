Семшов: «Турнирная таблица давила на футболистов «Краснодара»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о результатах «Краснодара» во второй части нынешнего сезона.

Напомним, в матче 20-го тура РПЛ «быки» уступили «Ростову» (1:2) и потеряли лидерство в турнирной таблице.

По мнению Семшова, «Краснодару» мешает чувство ответственности за результат».

«У «Краснодара» нет опыта борьбы за чемпионство, турнирная таблица наверняка давила на футболистов. Если в конце прошлого года у ребят могло складываться ощущение, что весной будет право на ошибку, то сейчас каждый матч — как последний», — цитирует Семшова bobsoccer.ru.

При этом эксперт считает, что теперь «быкам» будет легче, так как положение догоняющих для южан более привычно.

Свой следующий матч в рамках чемпионата России «Краснодар» проведёт 30 марта против «Локомотива».