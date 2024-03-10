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Что случилось с командой-открытием первого круга: «Крылья Советов» провально начали вторую часть сезона

10 Марта 2024 • 12:40 Комментировать

«Крылья Советов» ужасно начали вторую часть сезона. Самарцы проиграли оба матча и не забили ни одного гола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о состоянии волжан.

Два поражения: Совпадение или стечение обстоятельств

«Крылья Советов» начали вторую часть с двух поражений, и на основании этого есть очевидное желание заговорить о серии, тем более что самарцы не сумели забить ни одного гола. Однако посыпать голову пеплом рановато. «Крылья Советов» в стартовых встречах после зимы встречались с «Ростовом» и ЦСКА. Подопечные Валерия Карпина очень хорошо подготовились, что доказали и в поединке с «Краснодаром». ЦСКА же в свою очередь обладает более сильным составом, чем «Крылья Советов». Победа «армейцев» уж точно не сенсация.

Добавим к этому отсутствие лидера Бенхамина Гарре, который к следующему туру вернётся после травмы. И всё же не стоит всё объяснять соперниками и внешними обстоятельствами. «Крылья Советов» действительно выглядели неважно в обоих поединках. Волжане казались какими-то «варёными» и показали типичный «весенний» футбол, как это принято говорить.

Есть вопросы к Осинькину

«Крылья Советов» смотрятся не очень готовыми к возобновлению сезона, и это выглядит недоработкой Игоря Осинькина. В российских медиа в последнее время не принято критиковать наставника. О нём принято говорить в восторженных тонах, как он выращивает молодёжь, и задаваться вопросом, когда же он наконец получит приглашение в топ-клуб.

Тем не менее вопросы к Осинькину задавать можно и нужно. По итогам прошлого сезона команда, имея хороший состав, лишь в последнем туре спаслась от попадания в стыковые матчи. В этом сезоне самарцы здорово стартовали, и об Осинькине вновь стали говорить много и восторженно. Зимой было несколько материалов о его отличной работе. Не хочется говорить, что они привели к текущему состоянию «Крыльев Советов», тем не менее факт на лицо – самарцы не готовы к весне.

Что ждёт «Крылья Советов» дальше?

Российский футбол из-за отсутствия еврокубков превратился в вещь в себе. После двух поражений весной у «Крыльев Советов» уже не остаётся шансов побороться за тройку, впереди команды посильнее. Тем более в следующем туре ждёт «Зенит», которому очки очень нужны. При этом самарцы вылетели из Кубка России, то есть до лета у «Крыльев Советов» нет серьёзной спортивной задачи.

Самарцы в последнее время стараются развивать игроков и продавать, что может добавлять мотивации самим футболистам. Однако Никита Салтыков уже подписал контракт с «Локомотивом», так что, вероятно, он будет действовать аккуратнее в оставшихся матчах. Да и в целом остальные игроки тоже могут предпочесть не сломаться до лета, когда откроется трансферное окно. В общем, вполне вероятно, что самарцы будут просто доигрывать сезон, что не сулит ничего хорошего команде. 

С другой стороны, для Осинькина это отличная возможность доказать, что восхищение им не было преувеличенным. Если наставник сможет сейчас вернуть команду в форму и побороться за место в тройке, то это будет отличным достижением.

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