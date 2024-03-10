Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему «Краснодару» будет сложно бороться за победу в чемпионате России.

«В первой половине сезона я говорил, что если «Краснодар» мощно не усилится зимой, то ему будет тяжело. Тяжело претендовать на золотые медали, потому что несколько матчей в первой половине РПЛ «Краснодар» вырвал на зубах, не показывая чемпионской игры. У команды нет запаса прочности. Из-за того, что «быки» зимой не усилились, мы видели их игру, «Краснодар» мог и у «Рубина» выиграть, и с «Ростовом» сыграть по-другому. Но не увидел я запаса прочности.

Чтобы мы не говорили, но психология победителей должна быть. Она создаётся двумя путями: через победы в матчах и через победы в турнирах. У «Зенита» это есть, у «Краснодара» у футболистов этой команды такого нет. Необходимо было делать удар на трансферную политику, нужно было тратить деньги, понимая, что «Зенит» это делает и будет прибавлять», — сказал Кобелев.