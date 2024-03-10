Орлов: «Питерцы показали, что намерения у них самые серьёзные»

«Зенит» крупно победил «Урал» на классе. Очень нужна была эта победа с психологической точки зрения. Ничья со «Спартаком» задела игроков. Питерцы показали, что намерения у них самые серьезные», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».