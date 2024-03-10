Орлов: «Питерцы показали, что намерения у них самые серьёзные»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о гостевой победе петербургского «Зенита» над екатеринбургским «Уралом» в рамках 20-го тура чемпионата России. Подопечные Сергея Семака выиграли со счетом 4:1.
«Зенит» крупно победил «Урал» на классе. Очень нужна была эта победа с психологической точки зрения. Ничья со «Спартаком» задела игроков. Питерцы показали, что намерения у них самые серьезные», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».
Благодаря вчерашнему успеху «Зенит» набрал 40 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Краснодар» с 39 баллами занимает второе место.
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