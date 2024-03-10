Степашин: «Личке будет предложен новый контракт»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что московский клуб предложит главному тренеру команды Марцелу Личке продлить соглашение.

«Ему будет предложен новый контракт. Когда? Сезон закончится, тогда всё и будет понятно.

Это хороший тренер, ему надо делать предложение, конечно же», — цитирует Степашина «РБ Спорт».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года, перебравшись в московский клуб из «Оренбурга». В 20 турах текущего розыгрыша чемпионата России «бело-голубые» набрали 38 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице. От первого «Зенита» команда Лички отстаёт на два балла.