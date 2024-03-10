Шарифи: «Промес - уголовник, его отсутствие не скажется на «Спартаке»

Экс-футболист «Штурма» и воронежского «Факела» Махмаднаим Шарифи поделился мнением о форварде московского «Спартака» Квинси Промесе.

«Отсутствие Промеса не скажется на «Спартаке». К тому же в футболе игровая форма быстро теряется. Этот человек - уголовник! Вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, он зависает в клубах Дубая», - передает слова Шарифи Legalbet.

Напомним, что Промес попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Его задержали в аэропорту Дубая и до сих пор не выпустили со страны.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нидерландец провел 17 матчей, записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.