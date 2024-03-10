Конате подвёл итоги матча «Динамо» - «Ахмат»

«Удаление Харина? Не знаю, что сказать. Это футбол. Сейчас мы проиграли. Надо смотреть, что не сработало, где сыграли плохо. Будем разбираться, что делать, чтобы дальше все было хорошо. Мы расстроены», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».