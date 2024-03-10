Конате подвёл итоги матча «Динамо» - «Ахмат»

Форвард грозненского «Ахмата» Мохамед Конате высказался об удалении хавбека команды Евгения Харина в поединке 20-го тура чемпионата России против столичного «Динамо» (0:2).
«Удаление Харина? Не знаю, что сказать. Это футбол. Сейчас мы проиграли. Надо смотреть, что не сработало, где сыграли плохо. Будем разбираться, что делать, чтобы дальше все было хорошо. Мы расстроены», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».
После 20 туров чемпионата России грозненский коллектив с 20 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице. Что касается «Динамо», то столичный коллектив набрал 38 очков и находится на третьей строчке.
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