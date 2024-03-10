Пивоваров высказался о победе «Динамо» над «Ахматом»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о победе над грозенским «Ахматом» в рамках 20-го тура чемпионата России. «Бело-голубые» выиграли со счетом 2:0.
«Мы заработали три очка. Идем от игры к игре. Хотелось бы, чтобы команда играла более уверенно. В Питере нас ждет сильный соперник за проход в следующую стадию. Игра будет интересной», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».
После вчерашней победы «Динамо» набрало 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание подопечных Марцела Лички от лидирующего «Зенита» составляет два очка.
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