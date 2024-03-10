Пивоваров высказался о победе «Динамо» над «Ахматом»

«Мы заработали три очка. Идем от игры к игре. Хотелось бы, чтобы команда играла более уверенно. В Питере нас ждет сильный соперник за проход в следующую стадию. Игра будет интересной», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».