Медведев оценил победу «Зенита» со счётом 4:1

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказался о гостевой победе над екатеринбургским «Уралом» в рамках 20-го тура чемпионата России. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 4:1.

«Победа нелегкая, хоть и крупная. В первом тайме очень непростая была игра. Поэтому вернуться на первое место в таком матче - это дорогого стоит», - передает слова руководителя Metaratings.ru.

Благодаря этому успеху подопечные Сергея Семака поднялись на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 20 туров на счету «Зенита» 40 баллов. «Краснодар» с 39 очками опустился на второе место.