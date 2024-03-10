Бубнов - о победе «Зенита»: «Взяли важные три очка, не напрягаясь»

«Не сказал бы, что «Зенит» в полную силу играл в Екатеринбурге. Им не было смысла нагнетать темп, увеличивать давление. Взяли важные три очка, не напрягаясь, да ещё и лидерами стали», - приводит слова эксперта Sportbox.