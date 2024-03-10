Бубнов - о победе «Зенита»: «Взяли важные три очка, не напрягаясь»

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на выезде встречался с екатеринбургским «Уралом», Матч завершился крупной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:1.
«Не сказал бы, что «Зенит» в полную силу играл в Екатеринбурге. Им не было смысла нагнетать темп, увеличивать давление. Взяли важные три очка, не напрягаясь, да ещё и лидерами стали», - приводит слова эксперта Sportbox.
Благодаря гостевой победе подопечные Сергея Семака поднялись на первое место. В активе питерцев 40 баллов. «Краснодар» с 39 очками располагается на второй позиции, а «Динамо» (38) – на третьей.
Бан пользователя