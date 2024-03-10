Прогноз на матч «Оренбург» - «Балтика» от Бубнова

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Оренбург» примет калининградскую «Балтику».

«1:0. Не ожидал такой слабой игры от «Балтики» в матче с «Сочи». «Оренбург» же сумел не проиграть ЦСКА. На синтетическом поле у уральцев будет преимущество», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч «Оренбурга» против «Балтики» состоится в воскресенье, 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на 15-й строчке.