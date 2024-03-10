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Бубнов назвал точный счёт матча «Локомотив» - «Сочи»

10 Марта 2024 • 08:29 Комментировать

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги столичный «Локомотив» на домашнем поле примет «Сочи» Об этом матче высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. По составу, да и по игре «железнодорожники» сильнее «Сочи». Соперник будет биться, но на данный момент сочинцы уступают в классе», - приводит слова эксперта Sportbox.

Поединок «Локомотив» - «Сочи» состоится сегодня, 10 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени. В преддверии этой встречи хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости – последнее.

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