Бабич: Сказал Эраковичу спасибо, ведь иначе я не стал бы спартаковцем

Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал, что знаком с футболистом «Зенита» Страхиней Эраковичем.

По словам Бабича, они знакомы по сербской «Црвене Звезде», но тогда Эракович был совсем молодым.

- Когда говорили об этом, я сказал ему спасибо. Ведь иначе вряд ли стал бы спартаковцем, - передаёт слова сербского футболиста пресс-служба «красно-белых».

Отметим, что оба футболиста сейчас вызываются в национальную команды Сербии.

Напомним, летом прошлого года появилась информация, что «Спартак» собирается подписать на тот момент защитника «Црвены Звезды» Страхинью Эраковича. Сообщалось, что стороны практически согласовали условия контракта. Однако футболист в итоге сделал выбор в пользу «Зенита». В августа «Спартак» объявил о переходе Бабича из «Альмерии», сумма трансфера составила около 5 миллионов евро.

Бабич в нынешнем сезоне РПЛ провёл 11 матчей и забил один гол. На счету Эраковича 17 матчей и два забитых мяча.