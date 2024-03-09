Гендиректор «Динамо»: Деньги от «Реал Сосьедада» за Захаряна давно дошли

«Реал Сосьедад» полностью расплатился за приобретение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Об этом «Чемпионату» сообщил генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» прошлым летом за 13 миллионов евро. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 30 матчей во всех турнирах и одна голевая передача. В настоящее время Захарян пропускает матчи из-за травмы икроножной мышцы.

«Динамо» в 20-м туре чемпионата России на своём поле обыграло «Ахмат» и сократило отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков.