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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Динамо»: Деньги от «Реал Сосьедада» за Захаряна давно дошли

09 Марта 2024 • 21:55 Комментировать

«Реал Сосьедад» полностью расплатился за приобретение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Об этом «Чемпионату» сообщил генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» прошлым летом за 13 миллионов евро. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 30 матчей во всех турнирах и одна голевая передача. В настоящее время Захарян пропускает матчи из-за травмы икроножной мышцы.

«Динамо» в 20-м туре чемпионата России на своём поле обыграло «Ахмат» и сократило отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков.

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Динамо Москва Реал Сосьедад Павел Пивоваров Арсен Захарян ещё теги
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