Тюкавин: «Разговоры о чемпионской гонке пока никак не сбивают»

Лучший футболист встречи «Динамо» - «Ахмат» Константин Тюкавин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Матч для вас сегодня сложился очень тяжело. «Ахмат» здорово подготовился, если бы не удаление, было бы еще тяжелее. Как это оцените?

- Да, у них много игроков находилось в обороне, и нам тяжело было ее вскрывать. Нужно было больше двигаться в первом тайме и во втором. Хотя были подходы, были моменты, но не получалось реализовать. Я думаю, что игра была под нашим контролем весь матч.

- Если в целом говорить именно о действиях «Динамо», что сегодня получилось на 100%, а в чем еще нужно дорабатывать?

- Дорабатывать всегда нужно в чем-то. Главное, что выиграли. Разберем игру уже завтра с тура, будем двигаться дальше. Впереди нас ждет «Зенит».

- Сейчас все начнут говорить про чемпионскую гонку, как это на команду влияет?

- Никак. Мы двигаемся от игры к игре и стараемся подняться выше в турнирной таблице.

- То есть, это никак не отвлекает, всё нормально?

- Как вы видите, вроде никак не сбивает пока что. Надеюсь, что всё будет хорошо, двигаемся только вперед.

- Эта премия для кого-то или для команды?

- Это заслуга всей команды. Много было моментов у меня сегодня. Я мог забивать больше, но получилось забить один. Спасибо, что выбрали меня.