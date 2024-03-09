Полузащитник «Рубина» высказался о поражении от «Пари НН»

Полузащитник «Рубина» Богдан Йочич рассказал, почему казанцам не удалось набрать очки в матче 20-го тура чемпионата России с «Пари НН».

- Это действительно оборонительная команда, играют в футбол от обороны. Они пропустили не очень много мячей. Это их стиль по ходу всего чемпионата, - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Матч прошёл в Казани и завершился минимальной победой гостей благодаря голу в начале первого тайма.

Команда Рашида Рахимова занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» благодаря этой победе поднялся на девятую строчку. «Рубин» в следующем туре РПЛ на своём поле примет «Ахмат». Матч пройдёт 31 марта. «Пари НН» в тот же день на выезде встретится с «Балтикой».

Йочич провёл два матча за «Рубин» и не отметился результативными действиями.