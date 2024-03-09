Юран: «Когда игроки слушают, слышат и выполняют, это всегда любому тренеру приятно»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Очень тяжелая игра, открытый футбол, много голевых моментов. Ожидали, что так сегодня игра раскроется?

- Да нет, это план на эту игру, который у нас был. Парни - молодцы, они это сделали, потому что тяжелая команда, квалифицированная команда, квалифицированный тренер работает. В этом плане нужно было то, что мы наигрывали. Мы смотрели «Рубин». Нужно было показать это на поле. Первый тайм мы играли в атаку, нашли свой момент. Потом еще был один или два момента, где мы могли забить. Потом в активную оборону сыграли, потому что понимали, что «Рубин» будет доставлять мячи в основном верхом, потому что там высокорослые нападающие. Поэтому в целом есть и претензии, разберем потом, но больше положительных моментов, в которых команда сработала на поле. Потому что я говорил, что когда слушают, слышат и выполняют, это всегда любому тренеру приятно. Они бойцы. Я говорил перед матчем, что непростая игра и непростой футбол сейчас в первых турах. Поэтому в целом на первый план, на что я заострял внимание, выходят бойцовские качества, самоотдача и единоборства. Где-то так оно плюс-минус получилось. Поэтому парни молодцы. Сейчас пауза, будем готовиться к следующему матчу.