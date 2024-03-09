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Рахимов: «Такое случается в футболе, когда ты не должен проигрывать матч»

09 Марта 2024 • 19:12 Комментировать
Рубин
0:1
Пари НН

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Понимаю, что вы уступили 0:1, но ваше мнение, по игре ли счет, учитывая то, как складывалась игра?

- Да нет. Вы сами ответили на вопрос. По тому, как складывалась игра, конечно же, счет не по игре, но такое случается в футболе, когда ты не должен проигрывать матч, но такое происходит. А произошло из-за того, что мы просто подарили один эпизод в самом начале сопернику. Очень невнимательно сыграли на стандарте, и соперник повел в счете, а дальше вы видели, что вся игра шла на одной половине. Массированную эту оборону, конечно, преодолевать всегда тяжело. У нас были свои какие-то моменты определенные, их надо было реализовывать. В первую очередь нельзя было дарить такие моменты. Вот видите, случилось, значит, ничего страшного, бывает. Надо уметь такие удары держать, потому что я вижу в раздевалке реакцию команды, мы отвыкли от этого, и это хорошо. Я думаю, привыкать не нужно, на это нужно реагировать.

- Сейчас будет большой перерыв. Вы уже знаете, как дальше будете работать? Есть ли какой-то план?

- Мы уже знаем, как будем дальше работать, план готовый. А дальше посмотрим. Просто есть игроки, которые разъезжаются по сборным. Исходя из этого будет выстроена работа.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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