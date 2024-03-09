Артур Нигматуллин: «Надо сыграть на результат, а дальше потихонечку всё приходит»

Лучший футболист матча «Рубин» - «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Признание лучшим мотивирует дальше играть так, как сегодня? Лично вас и в целом команду?

- В каждой игре у нас задача выиграть, а моя задача - сохранить ворота в неприкосновенности. Поэтому вдвойне приятно, что меня выбрал такой заслуженный специалист (Александр Бородюк - прим. ЕФ). Он большой человек в нашем футболе, спасибо ему. Мы сегодня сражались, тяжелая игра. Первые туры они такие, в них много борьбы. Здесь надо сыграть на результат. А дальше потихонечку всё приходит. Поля не лучшего качества, хотя агрономы - молодцы, здесь хорошее поле. Но все равно эти очки заработали, на ноль сыграли, это супер.

- И все-таки легкий снежок мешал или помогал?

- На второй тайм когда вышли, когда снег посильнее пошел, тогда плохо было мяч видно.

- Большие проблемы могли у вас быть как у голкипера. Верно?

- Мяч белый, поэтому…