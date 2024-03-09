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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» впервые с сентября проиграл дома

09 Марта 2024 • 18:47 Комментировать
Рубин
0:1
Пари НН
окончен

9 марта казанский «Рубин» уступил на своём домашнем стадионе «Пари НН».

Игра 20-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Автором единственного гола стал Александр Трошечкин.

Стоит отметить, что данное поражение стало для «Рубина» первым на своем поле с сентября прошлого года. Напомним, в десятом туре РПЛ казанцы уступили дома «Краснодару», пропустив два безответных гола.

На данный момент «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 20 встречах.

31 марта «Рубин» встретится с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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