«Рубин» впервые с сентября проиграл дома

9 марта казанский «Рубин» уступил на своём домашнем стадионе «Пари НН».

Игра 20-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев. Автором единственного гола стал Александр Трошечкин.

Стоит отметить, что данное поражение стало для «Рубина» первым на своем поле с сентября прошлого года. Напомним, в десятом туре РПЛ казанцы уступили дома «Краснодару», пропустив два безответных гола.

На данный момент «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 20 встречах.

31 марта «Рубин» встретится с «Ахматом» в 21-м туре РПЛ.