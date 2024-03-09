«Пари НН» одержал первую гостевую победу в сезоне

В субботу, 9 марта, «Пари НН» на выезде одолел «Рубин» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча между командами завершилась со счетом 1:0.

Данная победа стала для «Пари НН» первой гостевой в нынешнем сезоне. Отметим, что ранее нижегородцы набрали в выездных играх всего два очка, сыграв вничью с «Уралом» и «Динамо».

Последняя гостевая победа «Пари НН» до матча с «Рубином» случилась 7 июня 2023 года, когда в рамках переходного турнира подопечные Сергея Юрана разгромили московскую «Родину» со счетом 3:0.

На данный момент «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 20 турах.