«Пари НН» стал самым неудобным соперником «Рубина», казанцы ещё не выигрывали соперника в рамках РПЛ

Завершился матч 20-го тура РПЛ, в котором «Рубин» на своём поле уступил «Пари НН». Встреча завершилась победой команды из Нижнего Новгорода со счётом 1:0.

Победу гостям принёс полузащитник Александр Трошечкин, он отличился на пятой минуте встречи. Интересно, что команды встречались в рамках Российской премьер-лиги четыре раза. «Рубин» все игры проиграл: два раза со счётом 0:1, и дважды со счётом 1:2.

В турнирной таблице РПЛ казанский клуб остался на седьмом месте с 29 очками. У «Пари НН» в активе 28 очков и девятая строчка.