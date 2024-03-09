«Пари НН» быстро наказал «Рубин» за провал в обороне

В 20-м туре Премьер-лиги в Казани играют «Рубин» и «Пари НН». В этом поединке был забит первый гол. Подача с левого фланга с корнера у гостевой команды, на линии вратарской у дальней штанги высоко выпрыгнул Кирилл Гоцук и без помех головой пробил в ближнюю часть ворот, у ленточки Александр Трошечкин подправил полет мяча. После грубой ошибки обороны «Рубина» счет стал 0:1.

В случае победы команда Сергея Юрана подвинет «Ростов» с девятого места, а «Рубин» будет и дальше делить седьмую строчку.

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