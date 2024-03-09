Юран: «Игрокам сказал, что мне не нужен красивый футбол, мне нужны трудовые три очка»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран для «Матч ТВ» дал комментарий перед встречей с «Рубином».

- «Пари НН» и «Рубин» - малозабивающие и малопропускающие команды. Многие рассматривают эту встречу как потенциально нерезультативную. Какая у вас оценка предстоящей игры?

- Я не знаю, кто и что там рассматривает. Это меня не интересует. То, что не забивающие или забивающие, это философский момент в том плане, чего мы хотим. Наверное, каждый тренер хочет результата, правильно? Поэтому здесь и выстраиваем.

- Какую игру мы сегодня увидим - мастерства или характера?

- Первые игры - какие «мастерства»? Что поля позволяют что ли? Что первые игры в начале чемпионата, что после возобновления чемпионата, они сложные. На первый план выходят единоборства, это самоотдача запредельная, поэтому я своим игрокам сказал, что мне не нужен красивый футбол, мне нужны трудовые три очка. Потом уже в следующих турах, да, поля более-менее, погода. Там уже само автоматически будет добавляться. Поэтому сейчас мне не надо феерического футбола. К сожалению, я уже сказал, погодные условия, и поля не в лучшем состоянии. На данном этапе мы играли предыдущий матч, там более-менее поле привели агрономы. Здесь посмотрим в первые 20-30 минут, насколько оно будет держать. Вы же смотрите туры, которые проходят. За исключением, может быть, на юге. И то в Ростове вчера картинка такая, что поле не позволяло. Поэтому сегодня самое главное - единоборства, движение, заряженность, вот что выходит на первый план.