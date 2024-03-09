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Рахимов: «Первый домашний матч, мы понимаем, что он будет тяжёлым»

09 Марта 2024 • 16:27 Комментировать
Рубин
0:1
Пари НН
1 1.87 X 3.25 2 5.10
1-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Сегодня первый домашний матч «Рубина» в 2024 году. Какие мысли, какие эмоции? Волнение присутствует?

- Да, волнение присутствует, наверное, перед каждым матчем, домашний или выездной - не имеет значения. Вопрос - как уходит это волнение после стартового свистка? Давайте посмотрим. Тем более, первый домашний матч, и мы понимаем, что он будет тяжелым.

- Последний матч команда провела неделю назад. Как «Рубин» провел этот микроцикл?

- После матча мы вернулись из Сочи, где готовились к этой игре, вернулись в Казань и провели вчера одну тренировку. Вот и весь недельный цикл.

- В принципиальном матче как  сегодня сыграть «Рубину» для того, чтобы одержать победу?

- А какие матчи не принципиальные? По-моему, они все принципиальные, поэтому я бы не стал какой-то матч отдельно выделять. Любая игра за три очка, мы же знаем, что эта игра будет совершенно не похожая на ту, что была в предыдущем туре. И по содержанию, и по построению игры. Поэтому давайте посмотрим, как все будет складываться на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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