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Андрей Мостовой: «Смотрели всей командой игру «Ростова» с «Краснодаром»

09 Марта 2024 • 16:19 Комментировать

Лучший футболист матча «Урал» - «Зенит» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вашей пресс-службой был сделан классный ролик, в котором ты поучаствовал, когда определяли самых-самых. Ты сегодня самый лучший игрок? Как бы ты определил себя в этой встрече?

- Если считать по голевым действиям, может быть, я там гол плюс пас отдал. Так, может быть, да. Я считаю, что сегодня здорово вся команда сыграла, все понимали после уже второй осечки «Краснодара», что первым шансом мы не воспользовались. Сегодня нужно было обязательно побеждать, выходить на первое место. Все прямо с огромной мотивацией играли. Очень важно, что мы в первом тайме забили гол. Потом уже во втором докатили, реализовали свои моменты. Хотя можно было еще забивать. Но я считаю, что сегодня хорошо сплоченно сыграла вся команда. У всех было громадное желание и мотивация.

- Когда футболисты нам говорят, что не следят за прямыми конкурентами, это все-таки уловка? Очень большое значение играет то, что произошло вчера с «Краснодаром».

- Безусловно, конечно. Ситуация в новинку для нас, потому что мы обычно с первых туров в лидерах. Сейчас немножко догоняем. Сейчас всё поменялось и, надеюсь, останется. Смотрели всей командой игру «Ростова» с «Краснодаром». Огромная мотивация сегодня была после осечки. Смотрим, да, сейчас пока смотрим.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
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