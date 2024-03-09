«Зенит» вернулся на первое место в РПЛ спустя четыре месяца

Завершился матч 20-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на выезде крупно победил «Урал» со счётом 4:1.

Команда под руководством Сергея Семака набрала 40 очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата России. В последний раз команда из Санкт-Петербурга была первой в текущем сезоне после 16-го тура. Тогда, 25 ноября, «Зенит» на своём поле разгромил «Сочи» 3:0 и набрал 33 очка. «Краснодар», на тот момент имел 32 очка и шёл вторым.

Позже «Динамо» сыграет против «Ахмата». Однако, московский клуб не поднимется выше третьего место в турнирной таблице. А в случае победы в 20-м туре над «Ахматом», «бело-голубые» вовсе будут отставать от лидирующего «Зенита» на два очка.