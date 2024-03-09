Бывший нападающий «Спартака» готов вернуться в РПЛ

Футбольный агент Жозе Фоуто, который представляет интересы форварда «Фаренсе» Зе Луиша, высказался о потенциальном возвращении нападающего в Российскую премьер-лигу.

«У Зе Луиша истекает контракт с «Фаренсе» 24 июня, поэтому возвращение игрока в РПЛ возможно уже этим летом. Зе Луиш готов вернуться в Россию, он любит эту страну», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что форвард выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год, а также за «Локомотив» с 2020-го по 2021-й.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий сыграл десять матчей в чемпионате Португалии, забил гол и отдал результативный пас.