Игрок «Спартака» Бабич - о матче с «Зенитом»: «Мы не должны быть довольны результатом»

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич вспомнил о ничейном результате поединка против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги.
«Соперник имел два момента в первом тайме, но после перерыва мы действовали лучше. Классные моменты были у Игнатова и Угальде, были и другие эпизоды. Мы не должны быть довольны ничьей», - приводит слова сербского футболиста «Чемпионат».
Напомним, что матч прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился вничью со счетом 0:0. Следующий поединок в Российской премьер-лиге подопечные Гильермо Абаскаля проведут с воронежским «Факелом».
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