Деменко назвал фаворита в матче «Спартака» и «Факела»

Экс-футболист столичного «Спартака» Максим Деменко высказал мнение по матчу между «красно-белыми» и воронежским «Факелом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.
«Матч для «Спартака» и «Факела» будет тяжёлым, потому что есть погодные условия. Фаворит в матче - «Спартак». Но с такими командами, как «Факел», очень тяжело играть и биться», - приводит слова Деменко «Чемпионат».
Поединок «Спартака» и «Факела» состоится на столичном стадионе «Лужники» завтра, 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
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