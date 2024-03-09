Бояринцев: «Спартак» ждёт непростая игра с «Факелом»

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на домашнем стадионе примет воронежский «Факел». Об этом поединке высказался экс-игрок «красно-белых» Денис Бояринцев.

«Спартак» с «Зенитом» первый тайм играл очень смело, был высокий прессинг, быстрая атака. С «Факелом» же будет позиционная оборона, которую надо будет вскрывать. Непростая игра ждёт «Спартак», - приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Матч «Спартак» - «Факел» состоится в воскресенье, 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают пятое место, а гости – 11-е.