Новый футболист прибыл в ЦСКА

Новичок московского ЦСКА Амирхоссейн Риванди прибыл в расположение команды. Об этом сообщил директор по коммуникациям «армейцев» Кирилл Брейдо.

«Амирхоссейн Риванди завершил оформление рабочей визы в Иране. Накануне он прилетел в Москву и сегодня уже тренировался с командой», - приводит слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что москвичи арендовали иранского футболиста до окончания текущего сезона.

После 20 туров Российской премьер-лиги подопечные Владимира Федотова занимают четвертое место в турнирной таблице. В копилке «армейского» коллектива 32 балла.