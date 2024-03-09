Кассьерра и Клаудиньо - в старте «Зенит» на матч с «Уралом»

20-й тур чемпионата России продолжится матчем в Екатеринбурге, где местный «Урал» примет петербургский «Зенит». Тренерские штабы назвали стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Малькевич, Мишкич, Сиссе, Бочеров, Ионов, Шеттине.

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Мостовой, Артур, Клаудиньо, Кассьерра.

Поединок начнется в 14:00 по московскому времени. В преддверии этой встречи «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а подопечные Сергея Семака идут вторыми.