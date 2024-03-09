Смородская оценила шансы «Локомотива» на призовое место в РПЛ

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказался относительно шансов «железнодорожников» побороться за медали в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Нет, я не верю в это (в медали РПЛ). И глубины состава «Локомотиву» сейчас не хватает, и креатива. «Локомотив» - предсказуемая команда, игру которой легко разгадать», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».
После 19 туров «Локомотив» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В ближайшем матче подопечные Михаила Галактионова на «РЖД Арене» встретятся с «Сочи».
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