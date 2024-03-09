Хомуха: «Высока вероятность, что «Зенит» после матча с «Уралом» станет лидером»

Бывший футболист Дмитрий Хомуха высказался о матче между екатеринбургским «Уралом» и петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

«Высока вероятность, что «Зенит» после матча с «Уралом» станет лидером. Второй раз оступаться петербуржцам нельзя. «Зенит» не потеряет сегодня очки, но матч будет сложный», - приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Екатеринбурге сегодня, 9 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.