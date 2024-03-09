В состав «Спартака» возвращается важный игрок

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов вернулся к тренировкам в общей группе. По информации журналистов Metaratings.ru, полузащитник может попасть в заявку «красно-белых» на матч 20-го тура Премьер-лиги против воронежского «Факела».

Напомним, что из-за повреждения футболист не смог помочь своей команде в гостевом поединке с петербургским «Зенитом» (0:0).

Матч «Спартака» и «Факела» пройдет в Москве 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Литвинов провел 16 поединков, в которых не отметился результативными действиями.