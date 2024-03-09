Агент Медведева высказался о будущем вратаря «Ростова»

Агент Андрей Талаев поделился мнением касательно будущего голкипера «Ростова» Никиты Медведева. В этом сезоне у 29-летнего вратаря мало игровой практики.

«Может ли Медведев оказаться в другом клубе? Здесь два варианта: либо другой клуб, либо же завершение карьеры. Но я думаю, что завершать еще рано. Он еще поиграет», - приводит слова представителя вратаря «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Никита провел семь матчей за «Ростов». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 400 тысяч евро.

«Ростов» в последнем матче победил «Краснодар» и поднялся на девятое место в таблице Премьер-лиги.