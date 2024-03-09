Петржела: «Зениту» будет непросто, но нужно воспользоваться шансом»

Бывший рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мыслями насчет предстоящего матча «сине-бело-голубых» против «Урала» в Екатеринбурге.

«Зениту» нужно воспользоваться шансом и выйти на первое место, но против «Урала» в гостях будет непросто. Не удивлюсь, если команды сыграют вничью», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Матч «Урала» против «Зенита» состоится сегодня, 9 марта, на стадионе в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на втором.