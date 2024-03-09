Бубнов дал точный прогноз на матч «Спартак» - «Факел»

Московский «Спартак» встретится на своем поле с воронежским «Факелом» в 20-м туре чемпионата России. Об этом матче высказал мнение бывший защитник «красно-белых» Александр Бубнов.
«2:1. Для «Спартака» это не такой раздражитель, как «Зенит». Если с мотивацией проблем не будет, то победят. Если хотя настрой будет недостаточным, то возможна потеря очков», - цитирует эксперта Sportbox.
Матч «Спартак» - «Факел» состоится завтра, 10 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают пятое место, а гости находятся на 11-м.
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