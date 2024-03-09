Гацкан - о «Ростове»: «Есть шанс закончить сезон на 4-5 месте»

Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан высказался об игре своей бывшей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мне очень нравится игра «Ростова», видно, что команда хорошо подготовлена физически. Думаю, что у «Ростова» есть шанс закончить сезон на четвёртом-пятом месте», - приводит слова Александра «Чемпионат».

В рамках 20-го тура Премьер-лиги подопечные Валерия Карпина на своем поле принимали «Краснодар». «Ростов» отпраздновал победу над лидером чемпионата со счетом 2:1. «Жёлто-синие» набрали 27 баллов и поднялись на девятое место в турнирной таблице.